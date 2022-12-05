Бывшего главу Petropavlovsk Масловского признали виновным в мошенничестве

Басманный суд Москвы приговорил основателя и экс-гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk к 5,5 года колонии общего режима. Об этом 5 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд признал Масловского виновным в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Газета.Ru».

При этом прокуратура требовала для него 7,5 года колонии.

В 2018 году одна из подконтрольных Масловскому компаний выкупила здание в Благовещенске, принадлежавшее его сыну. Здание было куплено по завышенной стоимости, ущерб от его действий оценили в 95 млн рублей.

В 2020 году бизнесмена задержали. В следующем году в России объявили в розыск и заочно арестовали его сына — Алексея Масловского.