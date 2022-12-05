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Метеостанции на ЦКАД снизили аварийность зимой от 10 до 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Наибольший эффект от применения метеостанций, установленных на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), зафиксирован в зимние месяцы. Информирование водителей о погодных условиях на дорогах позволило снизить аварийность и степень тяжести ДТП от 10 до 20%, сообщила 5 декабря пресс-служба компании «Единый оператор», которая эксплуатирует метеостанции.

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Метеооборудование, которое установлено на ЦКАД, разработал российский концерн «Телематика». Метеостанции отслеживают различные погодные параметры, включая температуру воздуха, скорость и направление ветра, температуру поверхности дорожного покрытия, а также интенсивность и количество осадков.

По оценке специалистов, именно на зимние месяцы приходится основная доля оповещений системы о погоде — около 83%.

По оценке специалистов декабрь является самым сложным месяцем с точки зрения метеоусловий, так как на первый месяц зимы приходится больше всего оповещений системы. Также наиболее часто уведомления поступают при смене сезонов, особенно при температуре, граничащей с 0 °С. Зимой на ЦКАД метеостанции чаще всего информируют водителей о таких погодных условиях как скользкая дорога, на такие сообщения приходится 51% от всех сообщений метеосистемы. Самым благоприятным месяцем является июнь, специалисты зафиксировали менее 1% уведомлений от общего количества.

12 октября российский концерн «Телематика» сообщил, что создаст в Кыргызской Республике систему электронного взимания сбора с грузового транспорта, автобусов и наладит работу весогабаритного контроля. Внедрение электронного сбора с грузовиков сможет компенсировать ущерб, который причиняет грузовой транспорт основным транзитным коридорам Киргизии. На дорогах установят 42 пункта стационарного контроля с датчиками весогабаритного контроля и взимания сборов с грузовиков.

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