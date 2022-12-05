Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 5 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Госслужба возобновляется в день выхода государственного служащего на работу.

В период приостановления госслужбы гарантируется сохранение замещаемой должности сотруднику. Госслужащий обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня.

Если госслужащий не выходит на работу по истечении периода ее приостановления, контракт с работником может быть расторгнут по федеральному закону о госслужбе.

Ранее, 23 ноября, Госдума РФ приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации и при заключении контракта о военной службе, а также для добровольцев.

Днем ранее нижняя плата парламента РФ приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника. По ней за такими госслужащими сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении.

В октябре президент России подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих. Тогда же он утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Льгота будет действовать лишь на срок военной службы.

21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».