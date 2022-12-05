Путину доложили о произошедшем на объектах в Саратовской и Рязанской областях

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем на аэродромах Саратовской и Рязанской областей. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — сказал он.

Песков переадресовал вопрос о происшествиях на объектах областей в Минобороны РФ.

«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать», — добавил он.

Ранее в этот день стало известно, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался. По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются. В результате ЧП трое человек погибли, пятеро пострадали.

В экстренных службах уточнили, что двое человек из пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы.

Также в понедельник появилась информация о якобы взрыве на аэродроме Саратовской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале сообщил, что сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, добавил он.