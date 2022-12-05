Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом

Рэпер Канье Уэст назвал миллиардера Илона Маска «межвидовым гибридом», который получился от скрещивания двух рас. Об этом он написал 5 декабря в своем Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон <…> вероятно, суммарно было создано 10–30 Илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид», — говорится в публикации.

В ответ на это Маск написал в своем Twitter, что воспринял слова Уэста как комплимент. Сам рэпер также указал, что подразумевал комплимент.

Еще 2 декабря Маск, являясь новым владельцем Twitter, заявил о блокировке аккаунта Уэста из-за призывов к насилию.

Причиной такого решения стало интервью, которое музыкант дал радиоведущему и конспирологу Алексу Джонсу. В нем он заявил, что симпатизирует Адольфу Гитлеру, так как «в каждом человеке есть что‑то ценное». После эфира рэпер опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

До этого, в октябре, социальная сеть вернула Уэсту его страницу, заблокированную из-за антисемитских высказываний.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

2 ноября новый владелец заявил, что планирует сделать сервис самым достоверным источником информации в мире «независимо от политических пристрастий».