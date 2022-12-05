Жители Псковской области отдали мошенникам 6 млн рублей

В Псковской области возбуждены уголовные дела по случаям дистанционного мошенничества. Потерпевшие лишились порядка 6 млн рублей.

По данным регионального управления МВД, телефонные звонки поступали жителям Пскова, Псковского района и Великих Лук. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали граждан, что их счетам якобы угрожает несанкционированные списание средств. Кроме того, часть потерпевших получила предложение легкого заработка в интернете. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В рамках уголовных дел полицейские устанавливают все обстоятельства мошенничеств.

В Калуге жертвами мошенников стал мужчина, который рассчитывал заработать на бирже. Он зарегистрировался на тематическом сайте, после чего с потерпевшим связался незнакомец. Собеседник предложил осуществлять биржевые торги, но для них требовался стартовый капитал. Общая сумма ущерба составила свыше 4 млн рублей.