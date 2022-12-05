Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть

Россия готовит ответ на введение западными странами потолка цен на российскую нефть и не намерена его признавать. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на действия Запада.

«Решение готовится, очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем», — сказал представитель Кремля.

Как добавил Песков, введение ограничений цены на нефть вызовет дестабилизацию мировых энергетических рынков, так как изменится стоимость российского энергоресурса.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что потолок цены на нефть из РФ не повлияет на ход спецоперации по защите Донбасса, так как российская экономика обладает всем необходимым для обеспечения ее потребностей.

В этот же день заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что все попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре всегда кончались либо подорожанием товара, либо его полным исчезновением. Это, по его словам, коснется и нефти.

Ранее, 2 декабря, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря максимальной цены на поставляемую по морю российскую нефть в $60 за баррель.

При этом с 5 декабря Евросоюз перестанет принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и Евросоюз ограничат цену на ее морские перевозки, добавляет «Газета.Ru».

27 ноября Песков напоминал, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Ранее, еще в октябре, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по обозначенными ими ценам.