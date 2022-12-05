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Стали известны подробности госпитализации актера Ивана Краско

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Актера Ивана Краско госпитализировали в отделение неотложной помощи Мариинской больницы Санкт-Петербурга с жалобами на слабость и головокружение. Об этом 5 декабря сообщил источник «Известий».

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По его данным, 92-летний актер начал жаловаться на проблемы с сердцем после перенесенного в 2021 году COVID-19.

Однако директор актера Вячеслав Смородинцев не подтвердил информацию о гипертоническом кризе у Краско, о которой ранее писали СМИ. Он отметил, что госпитализация была плановая. Тем не менее, по его словам, актер находится в отделении неотложной кардиологии.

«Мы его всегда в конце года, начале года стараемся по возможности положить. Ну, как в автомобиле бывает плановое ТО (техническое обслуживание. — Ред.), чтобы его немножко посмотрели, подлатали. А после больницы он всегда себя, конечно, лучше чувствует», — рассказал Смородинцев.

Информация о госпитализации Краско появилась в СМИ ранее 5 декабря. Сообщалось, что у артиста диагностирован гипертонический криз, состояние средней степени тяжести, и что он несколько дней проведет в стационаре.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. В кинематографе он дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

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