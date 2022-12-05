Полиция Петербурга возбудила дело после драки Лепса с посетителем бара из-за игры в нарды
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- Полиция Петербурга возбудила дело после драки Лепса с посетителем бара из-за игры в нарды
После потасовки, произошедшей между жителем Санкт-Петербурга, певцом Григорием Лепсом и его охранниками, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 5 декабря адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.
По словам защитника, конфликт между сторонами случился в ночь на 3 декабря, после того как петербуржец, игравший в нарды в баре на Московском проспекте, отказался от предложения Лепса сыграть с ним по ставке в $10 тыс.
После полученного отказа, со слов защитника, певец ударил мужчину в лицо. Затем потасовка продолжилась на улице, в результате чего у пострадавшего петербуржца диагностирован перелом носа со смещением.
«Заведено уголовное дело по статье 115 ч. 2 пункт «а». Это умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — цитирует юриста «РИА Новости».
Имена всех участников конфликта, в отношении которых открыто разбирательство, пока не называются.
Ранее появились видеокадры драки. На ролике видно, что Лепс и 39-летний петербуржец агрессивно общались друг с другом. Между ними завязалась драка, после чего они продолжили выяснять отношения, выйдя на улицу.
По словам психолога Екатерины Верченовой, агрессивное поведение певца Лепса может быть связано со стрессом. Как рассказала «Известиям» специалист, такое поведение могло случиться из-за накопительного эффекта, когда о себе дают знать события, которые произошли раньше. Она также допустила влияние алкоголя на организм человека и напомнила, что каждый по-разному реагирует на принятие спиртного.