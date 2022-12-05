На Ставрополье к сетям подключен новый ветропарк

Специалистами компании «Россети Северный Кавказ» возведена воздушная линия электропередачи 110 кВ протяженностью 5 км и провели реконструкцию смежных подстанций с внедрением современных микропроцессорных защит. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Это сделано для выдачи 60 МВт мощности Берестовской ВЭС. Берестовская ВЭС — проект компании «НоваВинд» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Ветропарк, включающий в себя 24 генерирующие установки высотой 150 м каждая, находится в Петровском городском округе в центральной части Ставропольского края.

Как сообщает компания, Ставропольский край является одним из лидеров по темпам развития возобновляемой энергетики. За последние два года группа «Россети» реализовала здесь несколько крупных проектов, обеспечивших выдачу в сумме более 500 МВт мощности новых ветропарков. В том числе выполнено технологическое присоединение к сетям самой большой действующей ветроэлектростанции России — Кочубеевской ВЭС (210 МВт).