Больше 100 мест для катания на коньках оборудуют в Казани

Жители и гости Казани смогут покататься на коньках на 102 ледовых площадках. В городе начинает действовать мониторинг эксплуатации муниципальных спортивных сооружений.

На текущий момент залиты катки на стадионах «Локомотив», «Центр хоккея на траве», «Ракета», а также на улице Дубравной. Кроме того, в минувшие выходные открылся каток перед стадионом «Ак Барс Арена», площадь которого составляет 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает InKazan.ru. В Парке 100-летия образования строительной отрасли залили каток площадью больше 1,1 тыс. кв. м. В ближайшее время запланирован запуск катков на стадионах «Мотор», «Тасма» и на Кремлевской набережной.

Всего в городе планируют открыть 20 катков с пунктами проката коньков и 82 хоккейные коробки. Также в Казани организуют 14 лыжных трасс.

По словам председателя комитета физической культуры и спорта Линара Гарипова, в течение зимнего сезона руководители учреждений будут предоставлять фотоотчеты об уборке и содержании территорий.

Ранее в этот день сообщалось, что 34 катка будут открыты в Томске. Самые крупные площадки будут работать на Мавлюкеевском и Белом озерах.