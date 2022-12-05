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В ЕК не стали комментировать ответ Москвы на введение потолка цен на нефть

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Еврокомиссия (ЕК) не комментирует заявление о планах Москвы не продавать нефть по ценовому потолку, однако проанализирует развитие ситуации. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

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«Я не слежу за заявлениями российских властей каждый день. Я не буду комментировать то, что Россия заявила. Мы будем анализировать развитие ситуации», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия создаст механизм, запрещающий торговать нефтью при потолке цен. Он пояснил, что такой механизм будет касаться не только потолка цен на нефть, но и на другие продукты, торгующиеся на рынках как в России, так и за рубежом.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет ограничение и проведет оперативный анализ ситуации.

Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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