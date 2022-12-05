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Захарова заявила о необходимости усилить охрану дипмиссий в Афганистане

Захарова о теракте в Кабуле: нужно усилить охрану дипмиссий в Афганистане
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Saifurahman Safi
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Теракт в посольстве Пакистана в Кабуле указывает на необходимость принятия Афганистаном дополнительных мер по обеспечению безопасности дипмиссий в стране. Об этом говорится в распространенном 5 декабря комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Она отметила, что Москва осуждает совершенное 2 декабря нападение на руководителя посольства Пакистана в Кабуле. В результате атаки тяжелое ранение получил охранник дипломата. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

«Данное происшествие, как и сентябрьская атака смертника против посольства России, указывает на необходимость принятия Кабулом дополнительных усилий по противодействию террористической угрозе, обеспечению дополнительного уровня безопасности действующих в стране дипломатических миссий», — указала дипломат.

5 сентября взрыв прогремел рядом с посольством России в Кабуле. В результате погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также есть пострадавшие среди афганских граждан.

Агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства».

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) указали, что теракт был нацелен на срыв стабилизации обстановки в Афганистане и участия в этом процессе России.

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