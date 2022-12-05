Контрабандный лес продали из Удмуртии за границу на 1,4 млрд рублей

Ижевского предпринимателя обвиняют в незаконной продаже лесоматериалов за рубеж. За 3,5 года он отправил леса на сумму, превышающую 1,4 млрд рублей. Как пишет udm-info.ru, это вдвое превышает доход от работы всего лесоперерабатывающего комплекса республики, который планировалось получить за три первых месяца 2022 года.

Прокуратура выяснила, что бизнесмен, оформляя документы, вносил недостоверные данные. Древесина отправлялась иностранной компании, название и юрисдикция которой не разглашаются. При этом груз вывозился с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Кроме того, предприниматель уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело направили в районный суд Ижевска. Обвиняемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, отмечает ИА «Сусанин».