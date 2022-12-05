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Командир «Ахмата» заявил о продвижении войск в ДНР и ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о продвижении на фронте в ДНР и ЛНР
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные полностью удерживают инициативу на всех линиях боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР, ДНР) и постепенно продолжают наступление. Об этом 5 декабря заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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«Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов добавил, что войска также продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут), Соледаре и в направлении Кременная – Сватово – Червонопоповка. По его словам, солдатам приходится отбивать каждый участок линии фронта, уничтожая множество укрепительных районов.

2 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что украинские военные готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. Марочко добавил, что решение об эвакуации пока что принято на месте, официального разрешения от Киева украинские боевики еще не получили.

Ранее, 2 декабря, Марочко также рассказал, что командование украинской стороны, находящееся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город. По его словам, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения.

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и достигли огневого контроля всех основных дорог.

Он отметил, что украинские военные отводят тяжелую технику с артемовского направления. Однако это может быть и запланированная замена личного состава, предположил Кимаковский.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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