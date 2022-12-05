Шольц заявил о недопустимости прямого столкновения НАТО с РФ

Действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее. Об этом написал канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Foreign Affairs, опубликованной в понедельник, 5 декабря.

«Действия НАТО не должны вести к прямой конфронтации с Россией, но альянс должен надежно сдерживать российскую активность», — говорится в статье.

По словам канцлера, с этой целью Германия значительно усилила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве, а также направив войска для пополнения боевых групп в Словакии.

Шольц также отметил, что немецкие самолеты помогают обеспечивать контроль над воздушным пространством Эстонии и Польши.

Политик подчеркнул, что страны НАТО будут выполнять «обещание о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь альянс».

«Мы полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО от любой возможной агрессии. Мы выполним торжественное обещание НАТО о том, что нападение на любого одного союзника будет считаться нападением на весь альянс», — написал Шольц.

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. Он указал на поставки оружия от стран альянса в Киев и подготовку этими странами украинских военных.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стало соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова генсекретаря альянса Йенса Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Днем ранее Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорит тот факт, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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