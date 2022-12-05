В Германии неизвестный мужчина ранил ножом двух школьниц

Неизвестный мужчина ранил ножом двух школьниц в немецкой земле Баден-Вюртемберг в коммуне Иллеркирхберг и скрылся в общежитии для беженцев. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила газета Bild.

«Неизвестный мужчина напал на двух школьниц <...> по дороге в школу и тяжело ранил их. Очевидцы немедленно позвонили в полицию и службу спасения. Служба спасения оказала помощь девочкам и доставила их в больницу с серьезными травмами», — сказали в издании.

Уточняется, что преступник скрылся в общежитии для беженцев, но подтверждений того, что он там живет, пока нет. По информации газеты, полиция окружила здание, взяла его штурмом и задержала всех жильцов. Мотив преступления неясен. Также неизвестно, были ли знакомы ученицы школы с мужчиной. По факту преступления проводится расследование.

Ранее, 2 ноября, мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске. По предварительной информации, у него произошел конфликт на почве ревности с сожительницей — секретарем директора школы. В результате мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Нападавший также ранил другую женщину, находившуюся рядом с погибшей, ее госпитализировали. После нападения мужчина ранил себя. Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы. Во время нападения в школе не было детей в связи с каникулами.