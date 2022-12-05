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Chery выпустит новую модификацию кроссовера Omoda C5 с полным приводом

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Фото: Chery
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В Китае опубликованы новые «шпионские» снимки новой модификации кроссовера Omoda C5. Машина будет комплектоваться системой полного привода, пишет 5 декабря издание «Китайские автомобили».

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В Китае автомобиль выпускают не под самостоятельным брендом, а под маркой Chery.

Показанный на снимках автомобиль несет на себе логотипы только Omoda, что позволило предположить экспертам издания, что на фото именно экспортный вариант машины. Если предположить, что Omoda как самостоятельный бренд есть только в России, можно надеяться на появление такой версии на российском рынке.

Внешне автомобиль выглядит как совершенно серийная модель. Никаких замаскированных элементов экстерьера или болтающихся в салоне проводов. Эксперты полагают, что массовое производство такой машины уже началось. Что касается силового агрегата, то им стал знакомый в России турбированный мотор объемом 1,6 л, который выдает в Китае 197 л.с. В РФ таким мотором, только с чуть меньшей отдачей, комплектуют кроссоверы Tiggo 8 Pro и Exeed TXL.

Система полного привода на сфотографированной машине аналогична той, что ставится на полноприводные версии Tiggo 8 Pro Max. Эксперты отметили, что на снимках хорошо виден приводной вал, идущий к заднему колесу.

В России на данный момент переднеприводный Omoda C5 предлагают с полуторалитровым мотором, который знаком по кроссоверу Chery Tiggo 7 Pro. Мощность двигателя составляет 147 л.с., который состыкован с вариатором.

1 декабря стало известно, что компания Chery намерена выпустить две модели пикапов с несущим кузовом и гибридной установкой. Планами по разработке новых легких грузовиков поделился исполнительный вице-президент Chery International Чарли Чжан. Один из пикапов будет с несущим кузовом и гибридной установкой, которую можно подзаряжать от электричества, другая машина, скорее всего, будет полностью на электротяге. Ожидается, что оба пикапа будут конкурировать с такими моделями, как Ford F-150 и Toyota Hilux. Предполагается, что новые модели вначале будут предложены для рынка Австралии. Благодаря им китайская компания рассчитывает выйти на годовой уровень продаж только в Австралии в 75 тыс. единиц к 2027 году. Издание предположило, что нельзя исключать появление пикапов Chery на других внешних рынках, в том числе российском.

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