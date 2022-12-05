Свыше 25,5 тыс. жителей Приангарья заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области зарегистрирован рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ). К медикам обратилось свыше 25,5 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших 18,8 тыс. детей. Заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога на 11,6%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

За две недели у трех человек диагностировали грипп А (H1N1), у двух человек подтвержден грипп группы В. Все граждане не были привиты.

Ранее сообщалось, что в Амурской области за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 12%. К медикам обратились почти 4,3 тыс. человек. Эпидемический порог превышен в Благовещенске, Прогрессе и Тынде.