Врач рассказал о рисках нахождения в саду и школе детей с признаками ОРВИ

Врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба рассказал в понедельник, 5 декабря, можно ли приводить ребенка с признаками ОРВИ в сад или школу.

По словам специалиста, задача родителя — взять на себя ответственность за самочувствие ребенка и не перекладывать ни на кого другого возможные риски.

Кашаба отметил, что существует такое понятие, как «продром» — продромальный период, предшествующий болезни, который может сопровождаться начинающимися кашлем и насморком. Именно в этот момент организм решает, победит ли он инфекцию или поддастся ей.

«Если родитель в этот пограничный момент привел ребенка в сад/школу, то вероятность, что продром перейдет в реальную болезнь, возрастает в разы. Не могу это назвать не чем иным, как медвежьей услугой для своего же чада», — сказал он в беседе с «Абзацем».

По словам врача, приболевший ребенок, чей организм занят сопротивлением инфекции, подвергается дополнительной нагрузке по дороге до учреждения, особенно в холодное время года. В коллективе он, скорее всего, получит дополнительную порцию вирусов и бактерий от другого ребенка. И уже через два-три часа после прихода в сад или школу его состояние может значительно ухудшиться на фоне повышения температуры, даже если утром термометр показывал 36,6 градуса.

По мнению педиатра, оптимальный вариант — оставить ребенка с признаками ОРВИ на день-два дома, чтобы он перенес период продрома в максимально комфортной атмосфере. Таким образом можно снизить риски возникновения более тяжелого состояния и сократить период болезни с 5–7 до 2–3 дней.

2 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, передает НСН.

29 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о нарастании в России активности вирусов гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. Также в ведомстве уточнили, что свиной грипп зафиксирован уже в 55 российских регионах.

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

До этого, 21 ноября, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила о серьезности заболевания свиным гриппом, поскольку он может привести к пневмонии. При этом специалист отметила, что симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить.