Бастрыкин проверит снос исторических зданий в Ростове-на-Дону

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проверить, на каком основании в Ростове-на-Дону были снесены три столетних здания. Жалобу в ведомство написали общественные активисты.

Они считают неправомерным уничтожение особняка купца Шалаева, дома Билибина и здания Марии Горбачевой. Дома были построены в XIX – начале XX века.

По словам градозащитников, они не раз просили городские власти законсервировать старинные дома и найти инвесторов для реконструкции. Однако этого сделано не было.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку по факту жалобы и предоставить ему подробный отчет, сообщает RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в ростовском Новочеркасске реконструируют автомобильный и пешеходный мост через железнодорожные пути за 654,9 млн рублей.