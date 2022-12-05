МИД Азербайджана высоко оценил роль РФ в урегулировании конфликта с Арменией

Москва сыграла важную роль в урегулировании азербайджано-армянского конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Азербайджанская Республика высоко ценит роль Российской Федерации в нормализации отношений между Баку и Ереваном. С этой точки зрения важнейшим элементом является добросовестное исполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении», — сказал высокопоставленный дипломат.

Байрамов отметил, что ряд положений заявления не выполняется Ереваном, который не вывел полностью с территории Азербайджана свои вооруженные формирования.

Со своей стороны Баку нацелен на скорейшее разрешение конфликта с Арменией и заключение мирного договора, подчеркнул глава азербайджанского МИДа.

Он напомнил, что Азербайджан подготовил и представил Армении проект договора по мирному урегулированию, третий раунд переговоров может состояться до конца 2022 года.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что Россия заинтересована в способствовании заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что важным остается выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты в том числе в ноябре 2020 года и в октябре текущего года в Сочи.

Ранее, 26 ноября, президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана.

До этого, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.