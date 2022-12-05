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Первые ледовые переправы открыли в Красноярском крае

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Первые ледовые переправы начали работу на территории Красноярского края. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Переправы начали работу в Бирилюсском районе. Грузоподъемность автозимников Бирилюссы – Биктимировка и Шпагино – Подкаменка составляет 5 т. На переправу Шуточкино – Зачулымка – Сахарное может выезжать транспорт массой до 10 т. Проезд обеспечен по реке Чулым.

Ранее сообщалось о завершении ледостава на реках в Хабаровском крае. Ледовое покрытие сформировалось даже на всем протяжении Амура. Переправы начнут открывать в регионе к концу декабря.

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