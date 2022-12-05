Курортный парк в Железноводске закрыли из-за упавших деревьев

В Железноводске Курортный парк и терренкуры закрыли из-за падения деревьев. Каскадную лестницу и озеро также лучше не посещать.

За минувшие выходные во время непогоды рухнуло более 10 деревьев. Об этом рассказал сити-менеджер Евгений Бакулин.

Градоначальник отметил, что на город опустился густой туман. Он держался на протяжении всей недели, что стало причиной высокой влажности. Затем начались морозы и прошел ледяной дождь. В результате деревья обледенели.

По словам Бакулина, которые приводит NewsTracker, около 1,5 лет назад была такая же ситуация. Агентство, в свою очередь, напоминает, что в конце 2020 года в Железноводске образовалось около 500 завалов из упавших деревьев.