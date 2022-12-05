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Взрыв газа в Нижневартовске произошел при монтаже газовой горелки к баллону

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Взрыв газа в доме в Нижневартовске произошел при монтаже газовой горелки к баллону. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу в понедельник, 5 декабря.

«В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3-го подъезда на 2-м этаже дома 6-а по улице Мира в городе Нижневартовске. Предварительно — хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», — говорится в сообщении.

По уголовному делу, заведенному по факту произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.

Взрыв прогремел в доме вечером в воскресенье, 4 декабря. В результате ЧП погибли шесть человек, еще девять пострадали, из них пятеро были госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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