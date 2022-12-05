Женщина погибла при пожаре в хлебопекарне в Якутии
В Якутии проводится проверка по факту пожара в частном магазине с хлебопекарней. В результате происшествия погибла женщина 1975 года рождения.
Сообщение о пожаре поступило утром 5 декабря из хлебопекарни в Больничном переулке поселка Белая Гора Абыйского района. К моменту прибытия первых подразделений в помещении наблюдалось задымление. Огонь повредил тамбур магазина на площади 25 кв. м, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканское управление МЧС.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В ликвидации горения участвовали 12 человек и две единицы техники.
В ночь на 3 декабря пожар произошел в частном доме в Оренбурге. В здании обнаружили тела двух взрослых и двух детей. Причины возгорания устанавливаются.