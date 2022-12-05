Годовалый малыш отравился крысиным ядом в Волгоградской области

В Волгограде в городской клинической больнице №25 спасают 11-месячного ребенка, который попробовал крысиный яд. Смертельно опасное вещество попало в организм малыша, его поместили в отделение токсикологии.

Ребенка доставили в Волгоград из села Верхняя Водянка Старополтавского района. Мальчик гостил у бабушки, а она забыла спрятать от ребенка крысиный яд. Малыш успел попробовать отраву, после чего бабушка вызвала скорую помощь. Врачи сразу приняли решение везти его в больницу в региональной столице.

В региональном министерстве здравоохранения ИА «НовостиВолгограда.Ру» сказали, что состояние пострадавшего ближе к удовлетворительному. Врачи считают, что острая угроза жизни уже миновала, детский организм должен пойти на поправку.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области трехлетний ребенок отравился крысиным ядом. Яд для грызунов после покупки забыли в машине. Пока родители ненадолго отлучились, ребенок откусил часть.