Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Красноярске
Полиция проводит проверку по факту столкновения двух иномарок в Красноярске. Травмы получили двое детей и женщина.
Авария произошла днем 4 декабря на пересечении улиц Воронова и Рокоссовского. Водитель автомобиля Honda совершил выезд на перекресток за запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с другой машиной Honda. От удара вторая машина перевернулась, двоих детей выбросило из салона. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Дети госпитализированы в отделение реанимации. По данным группы «ЧП Красноярск» социальной сети «ВКонтакте», в момент столкновения шестимесячный ребенок находился на руках у матери, трехлетний ребенок был в детском автокресле, но не пристегнут.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. От удара легковушку разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии, пассажиры автобуса не пострадали.