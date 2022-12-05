Саратовцев предупредили об аномальных морозах

Жителей Саратовской области ждут аномальные морозы. Температура воздуха будет ниже климатических значений на 5–9 градусов.

Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» замначальника регионального Гидрометцентра Дмитрий Мытарев, на погоду в регионе продолжит влиять антициклон. Сначала будет дуть ветер со скоростью 8 м/с, а затем он сменит направление и увеличит скорость до 10 м/с.

При этом в первую половину недели атмосферное давление будет понижаться, а во вторую половину недели пойдет вверх.

Ночью столбики термометров будут понижаться до –18 градусов, в восточной части области похолодает до –21 градуса. Днем ожидается до –11 градусов.

Ранее, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на понедельник атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм ртутного столба. Таким образом, был установлен новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений.