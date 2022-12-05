Самолеты Superjet-100 обеспечат российской тормозной системой
Производитель Sukhoi Superjet 100 корпорация «Иркут» сертифицировал установку на самолет российских тормозных дисков. Ранее тормозные диски для SSJ-100 поставляла американская компания Goodrich. Переход на российские комплектующие позволил избежать остановки эксплуатации авиационного парка, сообщает телеканал «Известия». До конца года авиапарк планируется перевести на шины отечественного производства вместо Michelin.
Sukhoi Superjet 100 примерно на 70% состоит из заграничных деталей. Таким образом, в Минпромторге заявили об актуальности импортозамещения для всего воздушного парка России.
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