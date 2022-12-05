Жителей Омска будут штрафовать за спасение лебедей

Жителей Омской области попросили не трогать лебедей, не доставать из замерзающих водоемов и не кормить хлебом. За изъятие диких птиц из природы грозит штраф.

В региональном министерстве природы ИА «ОМСКРЕГИОН» рассказали, что птицам ничего не угрожает. В ведомство каждый год поступают сообщения от омичей о якобы замерзающих лебедях. Однако на самом деле речь идет о птицах, которые еще не улетели на зимовку. Процесс отлета начинается в сентябре, но может затянуться. Птицы всё равно улетят самостоятельно.

По словам специалистов, лебеди хорошо переносят холод и могут сидеть неподвижно долгое время. Они поджимают под себя лапы, но это не значит, что они замерзают, так лебеди экономят энергию, хотя со стороны кажется, что птица вмерзла в лед.

В пресс-службе регионального управления по охране животного мира также уточнили, что подкармливать птиц не стоит. В их естественный рацион не входит хлеб, приправы, сахар и соль. Поэтому от такой подкормки они начинают болеть, а потом умирают. У лебедей отсутствуют ферменты для правильной переработки хлеба. Если у птицы закончится пропитание, она улетит в другое место.

Изъятие диких животных из природы грозит административной или уголовной ответственностью. Так, за каждого изъятого из природы лебедя можно получить штраф в размере, превышающем 6,5 тыс. рублей, уточняет ИА «Город55».

В Омской области гнездятся лебедь-шипун и лебедь-кликун. Шипун занесен в Красную книгу Омской области.