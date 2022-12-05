Geely получила в РФ новую комплектацию кроссовера Coolray

Компания Geely представила в России новую комплектацию Link для кроссовера Coolray. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба компании.

Новая версия машины ориентирована на молодую аудиторию. Благодаря продвинутому софту владельцы Geely Coolray Link смогут дистанционно получать информацию о бортовых показателях автомобиля, контролировать состояние ряда его систем, а также следить за местонахождением машины.

Специальное мобильное приложение G-Link позволит владельцу при помощи смартфона в режиме онлайн запускать и заглушать двигатель, настраивать систему автозапуска по времени, прогревать салон зимой или охлаждать его летом.

Кроме того, пользователь приложения может дистанционно узнать текущий пробег автомобиля и напряжение аккумуляторной батареи, проверить уровень топлива в баке. Помимо прочего владелец Geely Coolray Link получит возможность просмотреть историю поездок, маршруты следования авто и даже увидеть, что в автомобиле не закрыты капот или одна из дверей.

Отмечается, что интерфейс программы удобен и интуитивно понятен.

Geely Coolray Link предлагается в России с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Рекомендуемая розничная цена новой версии — от 2 073 990 рублей.

11 ноября компания Radar, бренд входит в Geely, показала пикап на электротяге Radar RD6 мощностью 272 л.с. Машина сделана для китайского рынка. Пикап оснащается аккумулятором емкостью 63 кВтч, но за доплату можно установить элементы питания на 86 или 100 кВтч — соответственно, запас хода в зависимости от версии варьируется от 400 до 632 км. Машина построена на платформе SEA. В багажном отделении пикапа установлено шесть розеток, способных питать различное электрооборудование суммарной мощностью 2000 Вт, а максимальная масса груза, который можно перевозить на автомобиле, составляет всего 795 кг.