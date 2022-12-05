Медведев сравнил ценовой потолок с купанием «подгулявших бюргеров» в проруби

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 5 декабря, прокомментировал решение западных стран о введении ценового потолка на российскую нефть. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться», — написал он.

Медведев отметил, что часть из них «быстро отрезвеет и выскочит», некоторые научатся плавать, но плохо, а другие — утонут.

«И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — добавил зампред Совбеза.

Медведев также напомнил, что все попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре всегда кончались либо подорожанием товара, либо его полным исчезновением. Это, по его словам, коснется и нефти.

«Одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё еще впереди, зима только началась», — заключил он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны готовят ответ на введение западными странами потолка цен на российскую нефть. По его словам, действия западных стран приведут к дестабилизации мировых энергетических рынков.

Ранее, 2 декабря, страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. 5 декабря ограничение вступило в силу.

27 ноября Песков напоминал, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Ранее, еще в октябре, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

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