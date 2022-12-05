Ястреб разбил стекла на балконе в челябинской квартире и поселился там
В городе Озерске Челябинской области хищная птица ястреб выбила стекла на балконе квартиры и оккупировала балкон. Об этом ИА «Ура.ру» рассказала хозяйка квартиры, пострадавшая от налета.
По ее словам, семья обедала на кухне, когда раздался звон, как будто упал сервант с посудой. Зайдя в комнату, она увидела «скачущего по балкону кабанчика».
Видимых повреждений птица не получила, покидать балкон отказывалась. Женщина вызвала домой спасателей.
Впрочем, ястреб спасателей не дождался, он освоился в новом пространстве, а потом улетел.
В конце октября сообщалось, что жители Биробиджана спасли на улице редкую птицу — ястреба-тетеревятника. Крупная особь семейства ястребиных была напугана и изранена. Одно крыло было повреждено. Для отлова ястреба жители вызвали спасателей.