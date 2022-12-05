Кикшеринговый сервис Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже
Российский оператор краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже — 185–225 рублей за акцию. Об этом сообщила компания «Известиям» 5 декабря.
Предполагается, что торги акциями начнутся 14 декабря.
«Цену размещения акций планируется определить советом директоров компании по итогам сбора заявок, который начнется сегодня и завершится 13 декабря. Ожидаемая дата объявления цены IPO — 14 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.
О том, что российский кикшеринговый сервис Whoosh рассматривает проведение IPO на Мосбирже, сообщалось 28 ноября.
В компании «Трушеринг» 21 сентября рассказали «Известиям», что число прокатных электросамокатов в РФ в 2023 году может вырасти в 1,5 раза — примерно до 330 тыс. штук.
7 октября сообщалось, что с марта следующего года в России вступят в силу изменения в правилах дорожного движения, которые будут влиять в том числе на электросамокаты.