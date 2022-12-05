Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 5 декабря, переадресовал вопрос о громком хлопке и вспышке на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях в Минобороны РФ.
«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать, рекомендую обратиться в Министерство обороны», — сказал он журналистам.
Песков добавил, что соответствующие службы всегда докладывают президенту России Владимиру Путину обо всех происшествиях. Не стал исключением и этот раз.
«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — отметил представитель Кремля.
Ранее в понедельник стало известно, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался. По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются. В результате ЧП трое человек погибли, пятеро пострадали.
Также в этот день появилась информация о якобы взрыве на аэродроме Саратовской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале сообщил, что сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, добавил он.