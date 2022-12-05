Датчики отслеживают интенсивность движения на уральских трассах

В Курганской и Челябинской областях на трассах установили датчики для отслеживания интенсивности движения транспорта. Новое оборудование, анализирующее состояние потока, смонтировали на 17 участках дорог М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш», Р-354 и А-310.

В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» агентству «Ура.ру» рассказали, что такой датчик дает возможность получить данные о транспортном потоке, о том, насколько загружена трасса, а потом сделать выводы об износе дорожного полотна.

Приборы могут анализировать загрузку трасс, с какой средней скоростью движется поток на каждой полосе, каков интервал между автомобилями. Датчики умеют классифицировать транспорт на легковой, грузовой и автобусы.

Ранее, 15 ноября, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю. Он отметил, что Россия из года в год растет по количеству отремонтированных и построенных дорог.