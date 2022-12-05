В Стамбуле 33 человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
В Стамбуле городской автобус и трамвай столкнулись утром в понедельник, 5 декабря. Как сообщил мэр города Али Ерликая, в результате происшествия пострадали 33 человека.
Авария произошла в районе Алибейкёй на севере города. Двое из пострадавших получили серьезные ранения. По словам градоначальника, все раненые госпитализированы и получают медицинскую помощь.
«Спасателям удалось извлечь из автобуса одного человека, которого зажало конструкциями», — сообщает телеканал Haber Turk.
На место происшествия были направлены бригады медиков, полиции и пожарных. Отмечается, что после ДТП приостановлено движение трамваев между несколькими остановками. По данным СМИ, причиной аварии могла стать вышедшая из строя еще неделю назад сигнальная система на трамвайной линии.
Ранее, 6 ноября, в Турции произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего в Стамбул. В результате аварии погибли три человека и еще 32 пострадали. Причиной трагедии также стала потеря управления.