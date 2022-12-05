Китайская BYD намерена продавать свои электромобили в Японии

Китайская BYD Auto подтвердила планы продаж на рынке Японии своих легковых электрических автомобилей. Первой моделью станет кроссовер на электротяге BYD Atto 3, сообщил 5 декабря портал Drom.

В спецификации для Японии BYD Atto 3 будет иметь правое расположение руля и органов управления, адаптированные фары и некоторые другие особенности.

Кроссовер Atto 3 в Китае выпускается с 2021 года. Длина машины составляет 4455 мм, колесная база — 2720 мм.

Переднеприводная машина оснащена электромотором мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 310 Нм. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 58,56 кВт/ч. На одном заряде машина проедет до 485 км. В стандартное оснащение кроссовера входит комплекс систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, медиасистему с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Японцам будут предлагать BYD Atto 3 по цене от 4,4 млн иен (примерно 2 021 000 рублей). Старт продаж машины назначен на 31 января 2023 года. Компания рассчитывает к концу 2025 года сформировать в Японии сеть из 100 дилерских центров.

BYD не является для японцев темной лошадкой. С 2015 года китайская компания поставляет в Страну восходящего солнца электробусы, они работают на городских маршрутах Киото, однако с легковыми моделями марки японцы еще не сталкивались.

2 декабря стало известно, что BYD намерена показать новый внедорожник марки, созданный в стиле немецкого G-Class. Новинка выйдет под суббрендом Yangwang R1. В продаже модель появится в течение 2023 года и будет стоить от 800 тыс. до 1,5 млн юаней (примерно 6,8–12,7 млн рублей). Сообщается, что машина будет с гибридной силовой установкой, у которой традиционными будут двигатель и электромотор. Ранее в китайской прессе высказывались предположения, что у R1 будет четыре электродвигателя, по одному на каждом из колес. Также известно, что в основе машины лежит оригинальная платформа, не связанная с e-platform 3.0, на которой построены современные легковые электрокары марки.