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В МИД Японии заявили об отсутствии санкций на произведенные из нефти РФ продукты

МИД Японии: потолок цен не касается нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в других странах
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Фото: ТАСС/IMAGO/Panama Pictures
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Согласованный G7 механизм потолка цен не распространяется на нефтепродукты, произведенные из российской нефти в других странах. Это следует из опубликованных в понедельник, 5 декабря, разъяснений МИД Японии.

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В них, в частности, говорится, что под ограничение попадает именно цена ресурса, транспортировка и страхование при этом не учитываются.

«Например, если российская нефть была переработана в нефтепродукты в Республике Корея и эти нефтепродукты импортируются в Японию, то местом происхождения вышеуказанных нефтепродуктов будет считаться Республика Корея», — уточняется в документе.

В министерстве добавили, что введенная мера носит временный характер, однако сколько она будет действовать, в МИД Японии затруднились ответить.

О потолке цен на российскую нефть страны — члены Евросоюза (ЕС) условились в начале этого месяца. С 5 декабря в силу вступили эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не примет ограничение и проведет оперативный анализ ситуации.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в свою очередь пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. В то же время глава государства добавил, что поставки из РФ будут полностью выполняться по контрактам, однако без ущерба для страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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