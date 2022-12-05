Амурская область получит 415 млн рублей на расселение аварийных домов
Амурская область получила дополнительное финансирование в размере 415 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья. На условиях софинансирования регион добавит 17,84 млн рублей.
Средства в Приамурье направил Фонд содействия реформированию ЖКХ по заявке на получение финансовой поддержки. Деньги пойдут на реализацию расселения аварийных домов в 2023–2024 годы. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.
В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» ведется расселение домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что в 2023 году пятый этап программы переселения граждан из аварийного жилья планируют завершить в Тамбове. Новые квартиры получат 180 человек.