Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери
В возрасте 91 года умер американский теннисист, бывший тренер российской спортсменки Марии Шараповой Ник Боллетьери. Об этом сообщается на сайте Tennis World USA в понедельник, 5 декабря.
«4 декабря умер Ник Боллетьери. За свою карьеру он открыл знаменитую теннисную академию и помог создать таких легенд спорта, как Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш, Серена и Венус Уильямс, а также российская теннисистка Мария Шарапова», — говорится в материале.
Ник Боллетьери родился 31 июля 1931 года. В 1978 году он открыл собственную академию тенниса в Брадентоне, штат Флорида, США. В 1987 году International Management Group взяла на себя управление академией, но оставила Боллетьери возможность руководить ею.
Первым теннисистом, которого тренировал Боллетьери и который достиг вершины рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал чемпион США Джим Курье.