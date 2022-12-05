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Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери

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Фото: Global Look Press/Chryslene Caillaud
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В возрасте 91 года умер американский теннисист, бывший тренер российской спортсменки Марии Шараповой Ник Боллетьери. Об этом сообщается на сайте Tennis World USA в понедельник, 5 декабря.

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«4 декабря умер Ник Боллетьери. За свою карьеру он открыл знаменитую теннисную академию и помог создать таких легенд спорта, как Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш, Серена и Венус Уильямс, а также российская теннисистка Мария Шарапова», — говорится в материале.

Ник Боллетьери родился 31 июля 1931 года. В 1978 году он открыл собственную академию тенниса в Брадентоне, штат Флорида, США. В 1987 году International Management Group взяла на себя управление академией, но оставила Боллетьери возможность руководить ею.

Первым теннисистом, которого тренировал Боллетьери и который достиг вершины рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал чемпион США Джим Курье.

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