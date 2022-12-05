Замерзающую семью туристов спасла дорожная полиция на трассе на Урале

Сотрудники дорожной полиции города Ивделя Свердловской области спасли от гибели замерзающую на трассе в 30-градусный мороз семью туристов. Инцидент произошел 29 ноября.

«ТагилСити.Ру» пишет, что супружеская пара направлялась из Сургута в Пермский край к родственникам. Но их легковой автомобиль вышел из строя: двигатель не запускался, а гидроусилитель руля не реагировал на сигналы.

Пара просила помощи у проезжавших мимо автомобилистов, но тщетно. Помочь вызвался экипаж ДПС из Ивделя. В его составе были капитан Максим Анисимков и старший лейтенант Станислав Скачков. Они совершали плановый осмотр и остановились, увидев людей, попавших в беду.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Сысольском районе спасли замерзающих на трассе дальнобойщиков из Турции. У одного автомобиля сломался генератор. Его поменяли на новый, но из-за мороза собрать не смогли.