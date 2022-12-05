«МЕДИА1» включит «СОЛНЦЕ» в декабре

Группа компаний «МЕДИА1» и компания «Меркурий Контент», основанная продюсером Эдуардом Илояном, объявляют о партнерстве и запуске федерального развлекательного канала «СОЛНЦЕ». Телеканал для широкой семейной аудитории — детей и их родителей начнет вещание в 6 утра 14 декабря 2022 года. Генеральным продюсером «СОЛНЦА» партнеры назначили известного медиаменеджера Рубена Оганесяна, имеющего уникальный опыт создания нескольких успешных медиаактивов. В его обязанности будет входить операционное управление каналом.

«Канал запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, новое оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента. «СОЛНЦЕ» создают настоящие профессионалы своего дела, имеющие большой и успешный опыт запуска, эффективного управления и развития больших медиабрендов. Вся команда «СОЛНЦА» совершает маленькое чудо и творит волшебство в полном соответствии с концепцией канала. И это только начало», — считает Ян Кухальский, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1».

«Меркурий Контент» объединяет в себе большую контентную экспертизу команд, создавших одни из самых популярных семейных и детских франшиз и медиабрендов в России — одного из лидеров отечественного кинопроизводства студии Yellow, Black and White, группы Start и компании StoryTime под руководством Юлии Миндубаевой, создающей детские анимационные и игровые шоу и сериалы. Мы верим, что с помощью нашего многолетнего опыта в сфере создания семейного развлекательного контента, а также сильной команды наших партнеров из группы компаний «МЕДИА1» у нас получится реализовать поставленные задачи по созданию нового телеканала», — отметил основатель «Меркурий Контент» Эдуард Илоян.

Контент канала будет в равной степени интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке «СОЛНЦА» — качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.

«Для меня это большая ответственность и интересное приключение — объединить уникальный опыт «МЕДИА1» и наших партнеров из «Меркурий Контент» для создания абсолютно нового общего проекта. Эта синергия уже позволила нам вместе сделать невозможное — придумать и запустить бренд и канал всего за месяц. Дальше постоянная работа по наполнению бренда смыслами, программной сетки новым контентом, интерактив с аудиторией. С «СОЛНЦЕМ» работать легко, потому что мы в него искренне верим, ведь именно солнца нам больше всего не хватает. Тепла, добра, любви… Теперь солнце будет доступно российскому зрителю 365 дней в году, хотя бы на нашем канале. «СОЛНЦЕ» целиком и полностью, каждой единицей контента, каждым элементом оформления, каждым звуком, словом, кадром будет подчинен одной идее — здесь всегда все хорошо! Мы только в начале пути, но хотим создать волшебный мир, в котором «СОЛНЦЕ» согревает, дарит яркий свет и поднимает настроение. А еще «СОЛНЦЕ» в нашей айдентике — это портал в мир приключений, которые только начинаются», — отмечает Рубен Оганесян, генеральный продюсер канала.