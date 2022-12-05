Салют отменили в новогоднюю ночь во всех городах Мурманской области
В городах Мурманской области новогодняя ночь пройдет без праздничных салютов. Решение принято по итогам оперативного совещания в региональном правительстве. О нем сообщила министр культуры Ольга Обухова.
ИА «Би-порт» отмечает, что празднование Дня города 8 октябре в Мурманске также обошлось без салюта. Было принято решение отменить и шоу дронов.
Ранее «Известия» выяснили, что регионы в Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири решили сократить расходы на запланированные ранее мероприятия и отказались от закупки новых украшений. Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных.