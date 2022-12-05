Подмосковье приняло осенью более 5 млн туристов

В Московской области за прошедший осенний сезон побывало более 5 млн туристов. Это больше, чем в 2021 году, на 1 млн человек. Такие данные сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Чаще всего достопримечательностями Подмосковья интересовались гости из Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Калужской и Тверской областей.

А самыми посещаемыми местами стали Сергиев Посад, Клин, парк «Патриот» в Кубинке и Коломна.

Всего же с января по сентябрь этого года Московскую область посетило почти 20 млн туристов. Это почти на 8 млн больше, чем за тот же период 2021 года. Если сравнивать с 2020 и 2021 годами, то турпоток в Московскую область увеличился в 1,5 раза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В начале ноября сообщалось, что в октябре подмосковные парки посетило почти 4,3 млн человек. Наиболее посещаемой территорией стал городской парк Мира в Мытищах.