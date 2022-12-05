Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Движение по пострадавшей от взрыва в октябре автомобильной части Крымского моста возобновили в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ упрдор «Тамань».
«5 декабря в 10:50 после проведенных восстановительных работ произвели перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части моста», передает сообщение ведомства «Газета.Ru».
Ранее, 19 ноября, была завершена установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста.
13 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что работы по восстановлению на Крымском мосту идут четко по графику.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.
Правительство РФ дало поручение завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.