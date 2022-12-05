Польская студия представила игру о выживании в первобытные времена
Польская студия Games Box представила свою новую разработку — игру Primitive о выживании в первобытные времена. Трейлер с анонсом игры был размещен на YouTube-канале компании 3 декабря.
Primitive представляет собой традиционную игру в жанре «симулятор выживания». Игроку предстоит научиться добывать огонь, сооружать примитивные орудия труда и оружие, строить укрытия от холода или жары, прятаться и защищаться от многочисленных хищников, которыми была переполнена первобытная Земля в период каменного века.
Игра создается на движке Unreal Engine 5 с видом от первого лица.
Издателем выступит компания Ultimate Game. Дата релиза пока не известна.
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