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Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

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Пребывание россиян за границей, которые уехали из страны после начала частичной мобилизации, может стать менее комфортным, если российские власти введут некоторые ограничения против таких соотечественников. Подобные меры не исключил 5 декабря глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — цитирует Клишаса газета «Ведомости».

Пока сенатор не уточняет, о каких конкретно ограничениях идет речь, однако считает, что меры следует принять для сотрудников, работающих из-за рубежа в «чувствительных сферах» российской экономики, включая транспортную безопасность и госсектор.

Ранее, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

До этого, 10 октября, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд из России для военнообязанных.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по запрету мужчинам выезда из России во время частичной мобилизации. Также он указал на то, что власти России не рассматривают вопрос создания реестра граждан, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации.

В свою очередь, сенатор Андрей Климов 27 октября заявлял, что человек, уехавший из РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, «запросто может стать фигурантом» закона об иноагентах. На что Песков прокомментировал, что данная идея является частным мнением сенатора.

Еще 26 сентября в Минобороны России также сообщили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, на сегодняшний день она уже завершена.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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