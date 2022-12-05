Мужчина погиб при пожаре в коттедже в Татарстане
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в коттедже в поселке Салмачи в Казани. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Сообщение о горении поступило утром 5 декабря с улицы Лиственной. Огонь охватил двухэтажный коттедж. В результате пожара пострадала женщина. Позже при тушении на втором этаже обнаружили обгоревшее тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
На текущий момент пожар ликвидирован, проводится проверка.
Днем ранее сообщалось о пожаре в частном доме в городе Артем Приморского края. В сгоревшем здании обнаружили погибшую 74-летнюю женщину.